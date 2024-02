Alluvione, gli interventi di messa in sicurezza al via entro la fine della primavera

Prenderanno il via entro la fine della primavera gli interventi per la messa in sicurezza di alcune strade comunali e vicinali danneggiate dal maltempo del maggio 2023: proprio questa mattina (venerdì 2 febbraio) i Servizi tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo congiunto con la società in house Anthea – incaricata dello svolgimento dei lavori – alla presenza della vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi.

Il totale degli interventi finanziati a Santarcangelo dall’ordinanza del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione ammonta a circa 1 milione e 800 mila euro. I lavori interesseranno via Ricciardella a Ciola Corniale (nei pressi del civico 860), via Bionda a Canonica (nei pressi del civico 1649 e nel tratto tra le vie Fanciulla e Teodorani) e via Cavallara a Sant’Ermete per un costo di oltre 70mila euro.

Quasi 60mila euro saranno destinati a via Montanari e oltre 460 mila euro a via Fornello – entrambe a Montalbano – 100 mila euro a via Arpino e altrettanti a via Casale, due strade situate a Sant’Ermete. Per le vie vicinali Il Rio, Gualdrialto, Gorzano, La Riva, Pradazzi, La Banza, Case Galassi, Acerboli, Beccarina e Gavine l’ordinanza commissariale ha stabilito un finanziamento complessivo di oltre 660mila euro.

Nella maggior parte dei casi, i lavori riguarderanno smottamenti del terreno, detriti stradali causati da frane e distacchi dell’asfalto. Dopo la realizzazione degli interventi più urgenti a inizio anno, la parte più consistente dei lavori prenderà il via in primavera – in ragione delle condizioni climatiche più idonee – dopo il completamento della progettazione esecutiva per ciascun intervento.