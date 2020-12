Alluvione nel Modenese, rientrano a Rimini i Vigili del fuoco partiti per prestare soccorso

Sono rientrate a Rimini le diverse squadre dei Vigili del Fuoco inviate sin dalle prime fasi dell'emergenza per prestare soccorso nell'ambito dell'intervento di Protezione Civile in provincia di Modena, nelle aree colpite dall'alluvione seguita allo straripamento dei fiumi. Il comando di Rimini ha partecipato da domenica fino a venerdì, con 17 unità con specializzazioni diverse: Tas (Topografia Applicata Soccorso), SA (Soccoritori Acquatici), SFA(soccorritori fluviali alluvionali), CoEm (Comunicazione in Emergenza), diverse mezzi e attrezzature (motopompe, moto d'acqua). La maggior parte degli interventi hanno visto in prima fase assistenza e soccorso alla popolazione, successivamente, lo svuotamento tramite motopompe delle abitazioni allagate.