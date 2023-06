Alluvione, nominato il commissario straordinario per la Romagna: il Governo sceglie il generale Figliuolo

Francesco Paolo Figliuolo, il generale che ha presieduto con successo la struttura commissariale per l’emergenza Covid, sarà il commissario alla ricostruzione post-alluvione in Romagna. E’ quanto ha deciso il Governo poche ore fa. Da tempo, a livello locale si chiedeva di procedere ad una nomina di alto livello, che alla fine è arrivata, stando alle prime indiscrezioni.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini avrà l’incarico di sub-commissario, al pari dei presidente delle altre due regioni toccate dall’emergenza maltempo dello scorso mese, vale a dire Marche e Toscana. In questo modo ci sarà anche quel raccordo col territorio che da più parti si chiedeva per rendere la struttura il più possibile efficiente.

Figliuolo, 62 anni, dal 1 marzo 2021 al 31 marzo 2022 è stato commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ha fatto marciare il piano di vaccinazione e ha contribuito in modo determinante traghettato l’Italia fuori dall’emergenza Covid.

La notizia della sua nomina verrà ufficializzata nelle prossime ore, ma è stata comunicata ai referenti politici locali. La nomina di Figliuolo dovrà portare la Romagna verso la “fase 2”, vale a dire quella della ricostruzione.

