A 6 mesi dall'alluvione nove interventi di somma urgenza conclusi nel riminese. Impiegati 4,2 milioni

Si sono conclusi nelle ultime settimane diversi interventi di somma urgenza nel territorio riminese, resi necessari a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. Si tratta del consolidamento delle opere idrauliche sul Marecchia nel tratto compreso tra Ponte Santa Maria Maddalena e Ponte Verucchio, nel comune di Verucchio (400mila euro), del ripristino e del risezionamento delle scarpate e delle golene fluviali in vari comuni del bacino del fiume Conca (400 mila euro), dell’ulteriore taglio della vegetazione e rimozione delle alberature riverse nell’alveo dei corsi d’acqua in numerosi comuni del territorio (200 mila euro), del ripristino spondale e del consolidamento di opere idrauliche del torrente Senatello, nel comune di Casteldelci (400 mila euro). In fase di conclusione gli altri lavori sul fiume Uso e quelli sulla briglia di Ponte Verucchio.

I cantieri di somma urgenza nel riminese, 9 in tutto, finanziati con fondi regionali e con l’Ordinanza 6 del Commissario Figliuolo per complessivi 4 milioni e 220 mila euro, sono stati progettati e seguiti dall’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.