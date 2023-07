Alluvione, in regione oltre 20 mila interventi dei Vigili del fuoco. 1.300 nel territorio del Riminese

A oltre due mesi di distanza dall’alluvione del 16 maggio scorso, prosegue in Emilia Romagna l’impegno di 329 vigili del fuoco: finora - si legge in una nota - sono stati svolti 20.023 interventi. In 74 giorni i vigili del fuoco giunti da tutta Italia hanno fatto 8.035 interventi in provincia di Ravenna, 5.301 in quella di Forlì Cesena, 5.102 nel bolognese e 1.315 nel territorio di Rimini.

Attualmente le ultime operazioni si concentrano in provincia di Forlì Cesena, dove sono in azione 105 vigili del fuoco, e nel ravennate, dove ce ne sono 89. I mezzi impiegati nei luoghi colpiti dall’alluvione sono 154, tra questi 40 sono escavatori e ruspe.