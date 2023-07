Alluvione, Sadegholvaad al summit con il generale Figliuolo: "Sarà cruciale non scordare i danni indiretti"

“Ho sorvolato con il presidente Bonaccini le aree colpite. Vedere questo territorio che porta ancora cicatrici, e in molte parti l'operosità dei concittadini emiliano-romagnoli ha messo a posto tanto, vederlo sfregiato e così lesionato mi provoca forti sentimenti emotivi". Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, incontrando la stampa in Regione Emilia-Romagna. "Il mio pensiero va a vittime e sfollati e a quanti ovviamente stanno soffrendo dal punto di vista morale e materiale per la tragedia", ha detto il generale designato come commissario per la ricostruzione.

All’incontro anche Sadegholvaad

Si è svolto a Bologna l’incontro che ha visto al tavolo i presidenti di Provincia della Romagna e il generale Figliuolo, neo commissario alla ricostruzione post-alluvione. Al loro fianco anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini. “Al commissario ho rappresentato lo stato di fatto del territorio riminese – le parole di Jamil Sadegholvaad nel ruolo di presidente della Provincia di Rimini -, se la costa ha avuto ripercussioni limitate, la situazione è particolarmente delicata in alcune aree dei comuni dell’entroterra, soprattutto a causa dei danneggiamenti alla rete stradale causati dalle frane e dagli smottamenti. Abbiamo fatto un primo conto dei danni diretti in Provincia, che stimiamo in circa 60 milioni di euro”.

“Al generale Figliuolo ho ricordato poi che ai danni diretti si sommano quelli indiretti, altrettanto pesanti e non semplici da quantificare - aggiunge Sadegholvaad -. Mi riferisco a quelli subiti dalle imprese, per giorni rimaste quasi irraggiungibili. Così come al contraccolpo accusato dall’intero settore turistico, per le disdette arrivate nelle settimane successive all’alluvione, alla vigilia della stagione estiva. L’appello che come istituzioni locali abbiamo lanciato in maniera corale è uno solo: fare in fretta, perché le comunità e le imprese possano tornare al più presto alla normalità”.

“Abbiamo già espresso la stima e la fiducia nel commissario Figliuolo e ci siamo detti tutti pronti per garantirgli la massima collaborazione possibile – ha aggiunto -. E’ necessario però che lui stesso venga messo nelle condizioni di poter lavorare con efficacia. E ciò significa mezzi e soprattutto risorse immediate, per non perdere un minuto in più di quelli che - purtroppo e immotivatamente - abbiamo già perso”.

Le parole del generale

Il commissario Francesco Figliuolo ha poi aggiunto nel corso della conferenza stampa in Regione. “Sono venuto qui per ascoltare, in questo momento sono designato ma non ancora formalizzato nell'incarico. L'impegno è massimo, bisogna ascoltare le esigenze per fare in maniera più condivisa possibile, nel rispetto dei ruoli e delle competenze".

Poi il generale ha aggiunto: “Per la ricostruzione dei territori alluvionati bisognerà fare interventi di primo tempo, ma anche pensare alla messa in sicurezza. Ci sono stati fenomeni estremi, che hanno sovvertito statistiche di centinaia anni e vanno tenuti in conto. Per pianificare opere coerenti con i trend dei cambiamenti climatici: ho parlato con il rettore dell'università di Bologna che ha messo in campo gruppi lavori specifici e specialistici. Per fenomeni complessi serve l'ausilio degli specialisti".