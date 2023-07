Almanacco del Circolo Nautico in onore dei duecento anni di storia del turismo balneare a Cattolica

Alla presenza di un pubblico attento e curioso, si è svolta nella giornata di venerdì 14 luglio la presentazione dell'edizione 2023 dell'annuale Almanacco realizzato dal Circolo Nautico di Cattolica. Una pubblicazione diventata ormai una consuetudine particolarmente attesa e significativa sotto il profilo culturale, affidata come di consueto alla professoressa Maria Lucia De Nicolò, docente di Storia del Mediterraneo dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Insieme alla professoressa De Nicolò, erano presenti la collaboratrice Maura Silvagni, il presidente del Circolo Nautico Daniele Verni, la sindaca di Cattolica Franca Foronchi, e Fausta Caldari, presidente di RivieraBanca, promotrice delle pubblicazioni a cura del Circolo Nautico.

Quest'anno l'opera è dedicata ai 200 anni della storia della balneazione a Cattolica, a partire dal 1823 fino ad arrivare ai giorni nostri. Un approfondimento dettagliato che svela i retroscena legati alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento dell'industria del turismo balneare in Riviera e in particolar modo nella Regina, capace di restituire uno spaccato vivido e attualissimo delle tradizioni marinaresche e di elementi identitari, sociali e culturali cattolichini, grazie anche ai contributi offerti dalla Casa del Pescatore e dall'Associazione Bagnini.

"Il Circolo Nautico - spiega il presidente Verni - rappresenta un tassello fondamentale nella vita e nella storia della nostra città, come testimoniato dalla preziosa pubblicazione a cura della professoressa De Nicolò che abbiamo avuto il piacere di presentare al pubblico nei giorni scorsi. Non una semplice associazioni sportiva, ma un luogo di cultura, in grado di contribuire alla preservazione di tradizioni che fanno parte della nostra Marineria e sono impresse nel codice genetico della città di Cattolica".