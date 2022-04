La città si veste a festa per l'Adunata Nazionale. Un concorso premierà le vetrine più belle a tema Alpino

Sono partiti gli interventi per vestire a festa la città. Saranno circa 20mila le bandiere italiane utilizzate per ‘imbandierare la città’ già dal 25 aprile e fino a tutta la durata dell’evento dell’Adunata Nazionale degli Alpini. I volontari della Protezione civile degli Alpini hanno iniziato i preparativi. L’organizzazione dell’evento metterà a disposizione delle attività commerciali, dei comitati turistici e delle attività ricettive un kit di accoglienza composto dal volantino dell’evento, la bandierina logata dell’evento, la bandiera italiana e le Guide all’Adunata.

Concorso per i negozi

A Rimini, sede della 93ª Adunata nazionale degli Alpini, verranno poi premiate le vetrine alpine più belle. Il concorso “La festa alpina ti rallegra la vetrina” è rivolto a tutte le categorie di negozianti riminesi che vorranno arredare le loro vetrine con bandiere, immagini e oggettistica, a tema “Alpino” facendosi aiutare, eventualmente nella ricerca, da parenti, amici e clienti.

Tutti i negozianti che desiderano partecipare al concorso dovranno darne comunicazione entro il 30 aprile alla segreteria organizzativa dell’Adunata con sede in Piazzale Malatesta 28, indicando i dati identificativi delle loro vetrine.

Nei giorni precedenti l’Adunata una commissione giudicatrice visionerà personalmente tutte le vetrine segnalate in concorso, per scegliere le tre vetrine più meritevoli, alle quali verrà assegnata in premio un’artistica ceramica su targa ricordo che ne attesta la motivazione.

Presentazione a Bologna

Il prossimo appuntamento ufficiale vedrà l’Associazione Nazionale Alpini presentar eufficialmente la 93ª Adunata con una conferenza stampa il prossimo 21 aprile, alle ore 13, nella Sala “20 maggio 2012” del Palazzo della Regione Emilia-Romagna, (viale della Fiera, 8 – Bologna).