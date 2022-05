Alpini e molestie, le attiviste plaudono all'iniziativa di Bergamo. "L'Ana si prodighi per evitare altri casi"

Non Una Di Meno Rimini, Casa Madiba Network e Pride Off appoggiano l’iniziativa intrapresa dal consiglio comunale di Bergamo. E più nello specifico un ordine del giorno presentato dalla maggioranza a seguito delle presunte molestie alle donne durante l’Adunata Nazionale degli Alpini di Rimini. Nel documento si legge: “che l'Ana si prodighi per evitare il ripetersi di analoghi comportamenti in occasione delle prossime Adunate nazionali, svolgendo un'opera di prevenzione, educazione e controllo dei propri associati" e l'impegno della giunta alla realizzazione di "interventi educativi tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere... ", "anche in collaborazione con la sezione Ana di Bergamo".

Secondo le attiviste si tratta di “un risultato politico importante perché finalmente si propone un approccio sistemico a contrasto della cultura della violenza patriarcale e di genere, che non riguarda solo gli alpini ma tutti”. Dopo il caso di Rimini, il dibattito pubblico continua a tenere banco, anche al Salone del Libro di Torino dove il generale Figliuolo si è espresso per la prima volta sul tema con parole di denuncia chiare e inequivocabili.

Secondo le attiviste quella di Bergamo è una risposta chiara: “In vari consigli comunali e anche in Emilia Romagna – scrivono Non Una Di Meno Rimini, Casa Madiba Network e Pride Off -, Lega e Fratelli d’Italia stanno presentando ordini del giorno e mozioni in solidarietà ad Ana, l'Associazione Nazionale Alpini, cercando di gettare discredito su Non Una Di Meno dopo i fatti di Rimini emersi grazie al gruppo di Autodifesa Transfemminista, che ha creato uno spazio sicuro in rete e nelle strade durante l’Adunata degli Alpini”.