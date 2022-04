Gli Alpini pedalano verso il mare, l'8° Reggimento da Udine a Rimini in bicicletta per l'Adunata

Il gruppo Ana 8° Reggimento alpini ha pensato ad un modo tutto particolare per raggiungere la sede della 93ª Adunata nazionale, il programma a Rimini dal 5 all'8 maggio. Gli alpini partiranno il 1° di maggio in bicicletta da Venzone, passando per Polcenigo nel pomeriggio del 1° maggio, Preganziol il giorno 2, Adria il 3, poi Ravenna il giorno 4 e poi la mattina del 5 partire alla volta di Rimini, arrivando in orario per l’inaugurazione della manifestazione.

Nel programma è prevista anche la visita al museo dedicato a Marco Pantani a Cesenatico, Ma la tappa più significativa sarà quella del 2 maggio a Preganziol, dove i ciclisti sosteranno nella città natale del capitano Manlio Feruglio, al quale la caserna che ospita l'8° Reggimento Alpini è inititolata. Ad ogni tappa corrisponderà un incontro con i gruppi degli Alpini, così da sottoscrivere nuove collaborazioni e avviare nuove amicizie.