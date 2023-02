Gli Alpini tornano a sfilare a Rimini, questa volta al fianco delle donne per dire stop alla violenza

Dopo le segnalazioni delle presunte molestie alle donne durante l’Adunata Nazionale dello scorso maggio, gli Alpini saranno in prima linea in occasione della “Camminata degli uomini” in programma il prossimo 4 marzo, evento inserito nel calendario di “L’Otto Sempre”, un mese intero, dal 2 al 29 marzo, dedicato a incontri e riflessioni in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

L’iniziativa degli Alpini fa seguito alla nascita del progetto #controlemolestie, un manifesto con i quali gli Alpini “ritengono che sia importante promuovere un cambiamento culturale che passi in primo luogo attraverso l’esempio: abbiamo avviato al nostro interno un progetto di sensibilizzazione attraverso cui i nostri associati sappiano riconoscere i comportamenti inadeguati ed al tempo stesso si adoperino a sorvegliare in modo che tali comportamenti non vengano mai agiti, da nessuno”.

L’OTTO SEMPRE – Il calendario completo degli eventi

Si tratta della seconda edizione della “Camminata”, organizzata da DireUomo Spazio. L’appuntamento con la “Camminata degli uomini / Il cambiamento è possibile. Per i diritti e contro la violenza sulle donne” è in programma sabato 4 marzo, alle 16, con partenza dall’Arco di Augusto e arrivo in piazza Cavour”.