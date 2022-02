Summit in Prefettura per l'Adunata Nazionale, 1.200 uomini per la sicurezza e definiti i gruppi di lavoro

Entra nel vivo la macchina organizzativa per ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini (5-8 maggio). Nella giornata di lunedì (28 febbraio) si è svolto un summit in Prefettura per definire gli aspetti logistici e della sicurezza. Mentre sul territorio proseguono i sopralluoghi da parte dell’Ana, l’incontro con il prefetto Giuseppe Forlenza è servito per fare il punto sugli ultimi aggiornamenti e per costituire i gruppi di lavoro che si occuperanno dell’ambito sanitario, della viabilità e del trasporto. I gruppi avranno il compito di verificare ed esaminare ogni potenziale criticità emergente e di indicare possibili soluzioni da discutere in una nuova riunione plenaria che il prefetto convocherà entro i primi dieci giorni di aprile.

Il prefetto Forlenza ha convocato al tavolo tutti i soggetti coinvolti sia in fase organizzativa sia attuativa: Provincia e Comune di Rimini, Ausl Romagna, Croce Rossa Italiana, tutte le articolazioni del trasporto pubblico da quello ferroviario a quello su gomma (Trenitalia, Rfi, Start, Amr), la società aeroportuale, le articolazioni della viabilità (Anas, Autostrade per l’Italia), il volontariato e, naturalmente, le forze dell’ordine.

Dopo il ringraziamento del prefetto per l’adesione all’invito, il presidente della “Adunata Nazionale Alpini” e l’esecutore progettuale hanno illustrato l’articolato programma della manifestazione, che impegnerà 1.200 unità operative compresi i militari, ed hanno indicato le potenziali criticità al vaglio. Oltre al clou rappresentato dalla grande sfilata di chiusura, sono davvero molti i momenti significativi dei giorni riminesi, dal lancio dei paracadutisti all’esibizione di tutte le fanfare di cui il Corpo dispone (sono 33), nei quali vi sarà la pacifica invasione degli alpini.