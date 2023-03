Altro "blitz" di Bruno Barbieri, va in spiaggia per verificare la cucina del ristoratore-pescatore

Altro "blitz" di Bruno Barbieri nel mondo della ristorazione riminese. Dopo il ristorante "Bell'Aria" il celebre chef, volto della televisione, si concede una nuova visita. I Bagni Ricci sono così una tappa d’obbligo anche per Bruno Barbieri, chef stellato di grandissima fama, a oggi anche personaggio e conduttore televisivo. In questi giorni in cui Bruno Barbieri è in riviera, ha scelto di fermarsi in spiaggia al ristorante “Ricci di Mare” e incontrare il suo “amico” Danilo Ricci, bagnino, ristoratore e pescatore oramai punto fermo della ristorazione Riminese. Fin da subito tra i due è scoppiata un’intesa che li ha portati tra varie chiacchiere e risate a invitarsi reciprocamente nelle proprie realtà.