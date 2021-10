Amadori e Arop insieme per i piccoli pazienti dell’Ospedale Infermi

Si è svolto ieri pomeriggio, giovedì 21 ottobre, il consueto appuntamento annuale di solidarietà tra la società Amadori di Cesena e Arop, Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica. L'evento in diretta dal reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini e visibile sulla pagina youtube di Amadori ha visto gli interventi di: Francesco Berti, Amministratore Delegato Gruppo Amadori, Francesca Raggi, Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero Rimini, Enzo Lattuca, Sindaco della città di Cesena, Roberta Pericoli, Responsabile Reparto oncoematologia pediatrica, Ospedale di Rimini e Roberto Romagnoli, Presidente AROP ODV. Ha moderato l'incontro il giornalista di Teleromagna Ludovico Luongo.



L’AD di Amadori ha, infatti, lanciato l'idea della filiera della solidarietà che vede coinvolti i diversi attori nei progetti solidali, in particolare quelli che riguardano il reparto di oncoematologia pediatrica. Accompagnato dai dottori e dagli infermieri che ogni giorno si prendono cura dei piccoli pazienti, il Gruppo Amadori ha confermato il suo sostegno all’Associazione di volontariato A.R.O.P. Onlus portando gli spettatori nel reparto dove i bambini affetti da malattie oncoematologiche passano le loro giornate, accuditi da medici ed infermieri.



Arop anche in questi mesi di difficoltà è sempre stato presente in reparto a contatto con le famiglie e ha continuato ad ospitare genitori e bambini nella Casa di accoglienza, e ha continuato a sostenere il reparto con l'acquisto di strumenti e materiali importanti per lo svolgimento del lavoro del personale medico e infermieristico che è contatto con i piccoli malati.