Amava cucinare il pollo, ha creato un impero. La polleria apre un secondo punto vendita in città

Countdown avviato per l’apertura del nuovo punto vendita riminese di Pollo & Friends, la polleria fondata sul concetto di cibo sano da Mirko Ricchi nel 2013. Il locale, già presente in via Euterpe dal 2013, bisserà la presenza sul territorio riminese e inaugurerà presso il centro commerciale Le Befane il 7 aprile. Il brand riminese, che nei primi 10 anni di vita ha aperto ben 13 punti vendita sparsi tra Emilia Romagna Marche Piemonte e Lombardia, nasce una mattina dallo spunto dell’amministratore delegato Ricchi: “È talmente semplice che potrebbe essere geniale”, pensò tra sé e sé dopo essersi svegliato da una bellissima serata in compagnia degli amici di sempre a gennaio 2012.

“Quella sera stava nevicando a Rimini - racconta Ricchi -. La neve non la vediamo spesso qua in Riviera. Eravamo appena usciti dal ristorante in cui avevamo cenato e io avevo parlato per due ore di pollo marinato nella salsa al limone. Da quando i miei amici argentini me lo hanno fatto assaggiare non è più uscito dai miei pensieri. Che gusto incredibile, pensai. Ed è pollo. Nel mondo è pieno di pizzerie, gastronomie, ristoranti. Perché il pollo è così poco considerato? Il pollo arrosto è parte della nostra cultura e della nostra tradizione”.

E vista la conoscenza di tante persone e spinto dagli ottimi risultati dei test e dall'incoraggiamento degli amici storici e della famiglia, Ricchi ha iniziato a far assaggiare la ricetta segreta del pollo al limone durante le serate da lui organizzate. Una sera un amico, spinto dall’entusiasmo propone la svolta: “Ma perché dovremmo limitare questa figata alle feste con gli amici? Perché non aprire la prima vera polleria e far assaggiare questa ricetta magica a tutti i riminesi?”. E subito la risposta di Ricchi: “All’inizio pensai che fosse folle. Un conto è far divertire i tuoi amici e far mangiare loro qualcosa di speciale, un altro conto è creare un business fondato sul pollo. Non ho la certezza che da solo sarei partito per un progetto così ambizioso ma con i miei amici mi sentivo forte e tutto quello che è accaduto dopo è stato molto naturale”.

Nel 2013 apre il primo Pollo & Friends del gruppo, a Rimini, in via Euterpe, vicino al centro. “Scegliere il nome è stato abbastanza semplice, un po’ come fare 2+2 - prosegue il racconto di Ricchi -. Quali sono le cose davvero importanti? Una ricetta magica a base di pollo e l’amicizia che ha dato vita al progetto. Più difficile è stato capire che forma avrebbe dovuto avere il format. La nostra visione è quella di diffondere in Italia la cultura del pollo”. Questo impegno costante ha reso possibile l’apertura di più punti vendita in Italia, l'assunzione di oltre 100 collaboratori, la creazione di partnership importanti con altri grandi brand del mercato e lo sviluppo di un concept ormai riconosciuto dal mercato come “lo standard di eccellenza del pollo”.

Infine l’amministratore delegato di Pollo & Friends conclude svelando con quale interrogativo si sveglia tutti i giorni.

“Come posso fare in modo che Pollo & Friends diventi un brand iconico - conclude Ricchi -, simbolo del divertimento, dello stare insieme e che permetta a tutti di celebrare l’amicizia a tavola di fronte a un incredibile pollo?". Una domanda che ha trasformato una battuta tra amici nel brand italiano che ambisce a diventare leader nella vendita di pollo di alta qualità.