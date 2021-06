Amazon avvia la campagna vaccinale in Emilia-Romagna nell'hub di Santarcangelo

Amazon ha ufficialmente avviato la campagna di vaccinazione in Emilia-Romagna. A partire da lunedì il deposito di smistamento di Santarcangelo di Romagna sara? adibito a hub vaccinale mentre dal 15 giugno,sara? il turno del centro di distribuzione di Castel San Giovanni (PC). I dipendenti e il personale dei fornitori dei centri logistici Amazon della regione potranno registrarsi e ricevere il vaccino presso i centri predisposti. Amazon e? tra le prime aziende in Emilia-Romagna ad aprire due centri vaccinali dedicati ai propri dipendenti. Nelle prossime settimane, tutti i dipendenti Amazon e il personale dei fornitori potranno registrarsi per la vaccinazione presentando la propria richiesta tramite un portale dedicato. L’iniziativa rientra nell’impegno di Amazon nell’assicurare ai suoi dipendenti, e al personale dei fornitori, un ambiente di lavoro sicuro, e conferma ulteriormente l’impegno dell’azienda nell’implementazione di misure volte a contrastare la diffusione del Covid—19.

“In Amazon, la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e dei dipendenti dei nostri fornitori sono un’assoluta priorita?. Dopo le recenti aperture degli hub vaccinali in Piemonte e Liguria, siamo davvero orgogliosi di annunciare oggi l’inizio della campagna di vaccinazione in azienda e di offrire questa opportunita? ai nostri dipendenti e ai dipendenti dei nostri fornitori in Emilia-Romagna. Tutto cio? e? stato reso possibile anche grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni locali e le autorita? sanitarie” - ha dichiarato Marco Ferrara, Amazon Italia Logistics Senior Manager. “Siamo certi che l’avvio di questa campagna rappresenti un importante passo per proteggere non solo i lavoratori, ma anche le loro famiglie e le comunita? locali. Continueremo a confrontarci con tutte le istituzioni per capire come supportare le Regioni e il Paese nell’ambito della campagna vaccinale con l’obiettivo di contribuire a ritornare quanto prima alla normalita?”.

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, Amazon ha implementato oltre 150 aggiornamenti di processo in tutte le nostre attivita? e nel 2020 ha stanziato oltre 11,5 miliardi di dollari in iniziative legate al contrasto della pandemia. Solo in Italia, sono stati acquistati oltre 230 milioni di unita? di disinfettante per mani, 12 milioni di paia di guanti, 9 milioni di mascherine, visiere protettive e altre protezioni per naso e bocca, oltre a 35 milioni di unita? di salviette igienizzanti. L'azienda ha modificato i propri processi per implementare misure di sicurezza per dipendenti e clienti come il miglioramento delle operazioni di pulizia, il distanziamento sociale, il controllo della temperatura e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e spray disinfettanti. Inoltre, l'azienda ha dato a tutti i nostri dipendenti la possibilita? di effettuare tamponi nasofaringei regolari e volontari.