L’ambasciatore e l'ambasciatrice d’Italia della Repubblica di San Marino in visita al Tmub di Morciano

Sabato 12 marzo Tmub ha avuto opsite in visita l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di San Marino, Sergio Mercuri e della Ambasciatrice, Maria Giovanna Fadiga, Storico dell’arte. Erano altresì presenti Giordano Emendatori (noto imprenditore), Geo Agostini, già presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Rimini, ma anche l'avvocato Alessandro Amadei, presidente di Comites ( un’associazione di cittadini italiani residenti a San Marino), infine, Adamus Zuzanna, membro del Cda della Fondazione Boccioni.

Tutti sono stati ricevuti dal presidente della Fondazione Boccioni Giuliano Cardellini, il quale ha illustrato, in circa un’ora di visita guidata, le origini romagnole di Umberto Boccioni, i suoi gradi di parentela con cittadini Morcianesi, le sue opere sia di stile divisionista sia futuriste e la rispondenza storica del museo Boccioni da costituirsi a Morciano di Romagna, anche in base alla volontà di Filippo Tommaso Marinetti, espressa nel 1930 e 1931.

"La visita del Museo Boccioni è l’occasione per riflettere sulle tante opportunità che un lavoro appassionato come quello del Maestro Cardellini è in grado di produrre a beneficio della cultura e dell’arte - spiega l’ambasciatore Mercuri -.Nonché a beneficio del territorio così fruibile da artisti come Boccioni e Pomodoro a Morciano”.

"Questo bellissimo spazio espositivo è una delle vere sorprese della Terra di Romagna - sottolinea l’Ambasciatrice Fadiga -. Auguro di cuore molto successo, giusto compimento del lungo studio che si percepisce in ogni pannello e nelle opere esposte. Complimenti vivissimi".

"È stato un incontro molto bello ed interessante, che apre a scenari di collaborazione artistica e culturale - conclude Cardellini -.Ringraziamo tanto l’Ambasciatore, l’Ambasciatrice e tutti i partecipanti, per il loro riconoscimento allo straordinario artista romagnolo Umberto Boccioni".