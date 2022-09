Sciopero globale del clima, flash mob in piazza di Fridays For Future. "Chiediamo giustizia climatica"

Anche a Rimini venerdì (23 settembre) Fridays For Future è scesa in piazza per lo sciopero globale del clima. Sono anni che "ci battiamo per un cambio di sistema, sono anni che chiediamo giustizia climatica è ora di agire", raccontano gli aderenti.

"Siamo partiti dall’Arco d’Augusto per arrivare in pizza Tre Martiri dove abbiamo realizzato un colorato Flash Mob. Con dei cartelli abbiamo composto la scritta “the future is in our hands” per rivendicare l’importanza della lotta collettiva per incidere sulle decisioni di governi e spingere affinché ci sia una reale cambio di rotta. Il presidio si è poi spostato al parco 25 Aprile per un momento di festa collettiva e di scambio".

"A 2 giorni dalle elezioni chiediamo che l’agenda climatica che abbiamo scritto sia presa seriamente in considerazione dai partiti e dalle istituzioni locali. Chiediamo di smettere con i finanziamenti alle industrie inquinanti e gli investimenti su opere inutili e dannose. Chiediamo che l’1% della popolazione che detiene le ricchezze le ridistribuisca e che smetta di uccidere persone e territori. Chiediamo una piena estensione dei diritti a tutte le categorie di persone marginalizzate".