Cicloturista stroncato da un malore mentre affronta la salita

Intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso

Dramma nella prima mattinata di martedì. Un ciclista amatoriale di 69 anni, di Riccione, stava percorrendo in sella alla sua bici le strade di Monte Colombo, quando si è sentito male. Lo sportivo stava affrontando una salita e sarebbe stato colto all'improvviso da un malore che lo stroncato, strappandolo alla vita. A dare subito l'allarme e chiedere aiuto è stato un automobilista che stava passando in quella zona.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e auto medica. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimarlo e salvarlo, ma ogni tentativo è stato vano. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che decretarne il decesso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.