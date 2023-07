Ambulanza come taxi, l'influencer Kerim contro Salvini: "E' razzista, se eravamo italiani non sarebbe successo niente"

Torna alla ribalta la vicenda dello "scherzo" messo in atto dai due 20enni che, lo scorso 10 luglio, hanno utilizzato un'ambulanza del 118 come taxi per farsi riportare sulla Riviera simulando un malore. Il video, diffuso su TikTok, ha suscitato lo sdegno di tutti e che, ai due giovani di origini magrebine residenti nel milanese, è costato la denuncia da parte dell'Ausl. Sulla questione era intervenuto anche il ministro Matteo Salvini che, sempre via social, aveva definito i ragazzi "due cretini" nonostante l'autore avesse cercato di gettare acqua sul fuoco chiedendo scusa per quanto aveva combinato. Scuse che, però, si sono trasformate anche in un atto d'accusa nei confronti del leader della Lega e che lo stesso influencer Hassi Kerim (questo il vero nome del 20enne) ha ribadito in televisione ospite del programma Mediaset Zona Bianca.

"Eravamo a 5 ore dalla città - ha spiegato davanti alle telecamere - e, al mio amico, è venuta l'idea di chiamare l'ambulanza facendo finta di stare male. In quel momento non avevo la testa e, come un cretino, ho fatto il video. Ammetto di aver sbagliato ma Salvini, appena fa qualcosa un immigrato, il figlio di un immigrato o uno straniero, punta il dito. Se lo avesse fatto un italiano, la cosa magari sarebbe stata nascosta. Mi hanno dato fastidio i commenti che ci davano dei delinquenti, quelli sono altri: io lavoro. Io sono nato qua e sono italiano, questa cosa l'avrebbero potuta fare tutti. Io sono integrato. Con Salvini non è una questione di fare pace, mi ha solo dato fastidio il fatto che siamo passati per delinquenti. Lui ha messo il video solo perché sapeva che eravamo di origini marocchine".