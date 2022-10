Gli americani attratti dall'idea di comprare casa a Rimini, dagli Usa +200% di richieste

Crescono le richieste di case da parte dei cittadini americani per la provincia di Rimini. Secondo i dati Gate-away.com – il portale immobiliare internazionale esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia - si registra un + 200% nei mesi di agosto e settembre 2022 rispetto allo stesso periodo nell’anno scorso. Tra i comuni troviamo in testa proprio Rimini (+33,33% sul totale delle richieste), poi Cattolica Coriano, Pennabilli, San Leo. A essere attratti da queste zone sono prevalentemente cittadini statunitensi con richieste pari al 45,15% del totale. Seguono i cittadini provenienti dall’Austria, Belgio, Canada, Germania.

Il tipo di abitazione

Le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria Case (92,31% del totale) - di cui il 23,08% cerca

agriturismi – il 7,69% cerca appartamenti. Gli stranieri, americani su tutti, cercano una casa completamente ristrutturata (38,46%), di una grandezza oltre i 120 metri quadrati (92,31% delle richieste), con la presenza di un giardino (76,92%), senza la piscina (23,08%) e con il terreno (69,23%). Il valore degli immobili richiesti si assesta su un valore compreso tra 100 e 250 mila euro (30,77% del totale delle richieste) e tra i 250 e 500 mila euro (23,08%).

La nuova campagna di promozione dell’Italia di Gate-away.com #mycornerofitaly - il mio pezzo d’Italia - parte

proprio da Rimini. Il portale immobiliare punta su una comunicazione innovativa rivolta al pubblico internazionale, variegato per molti aspetti, legati alla lingua e alla cultura, ma univoco negli intenti: acquistare una casa in Italia. E la decisione di comprare un immobile è legato in maniera imprescindibile al livello di conoscenza dello straniero di un certo territorio. Una conoscenza che avviene spesso a distanza e tramite canali informativi generici, soprattutto quando si parla di zone meno turistiche e con una risonanza mondiale ridotta o assente. Gli stranieri potranno conoscere meglio diverse zone d’Italia grazie al racconto che ne faranno gli agenti immobiliari. In questi giorni sul canale Instagram di Gate-away.com, Rimini viene raccontata da un agente immobiliare del posto: Giacomo Piergentili.