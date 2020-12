Amerigo e Palmina festeggiano insieme i 70 anni di matrimonio

Amerigo e Palmina uniti in matrimonio da 70. Una ricorrenza che non può passare inosservata e che i due coniugi celebrano oggi, 26 dicembre 2020, attorniati dall'affetto dei familiari. Amerigo Gallori è nato a Gradara il 27 maggio del 1923, la moglie Palmina Livi è nata a San Clemente il primo giugno del 1925. Si sono sposati per procura il 26 dicembre del 1950. "Mio padre in quegli anni - racconta la figlia Graziella - si trovava in Argentina, a Buenos Aires, per lavorare come muratore. Mia madre era a San Giovanni in Marignano e si è presentata all'altare al braccio di suo suocero. Aveva scatenato le chiacchiere delle signore del paese che si stupivano del fatto che una bella e giovane ragazza sposasse un signore tanto anziano. Solo dopo il matrimonio mia mamma ha potuto raggiungere papà a Buenos Aires, imbarcandosi in nave e attraversando l'oceano per più di un mese. Nel 1955 sono tornati a Cattolica con me, unica figlia, che avevo appena 1 anno. Da allora hanno sempre vissuto qui".

Amerigo e Palmina sono nonni di due nipoti, Lucia e Giulia, che li hanno resi bisnonni di 5 pronipoti: Pietro, Vittoria, Leonardo, Lia e Ilaria. Amano profondamente Cattolica, hanno gestito per anni 3 alberghi ed accolto con passione e professionalità tanti turisti, specialmente tedeschi. "Una volta in pensione - spiega ancora Graziella - mia mamma si è dedicata ai viaggi in tutto il mondo, mentre il mio babbo la aspettava a casa in attesa di vedere le videocassette che lei puntualmente gli portava dalle tante mete. Ancora oggi, nonostante l'età, è facile incontrarli a spasso per Cattolica, sul lungomare e al porto e mia mamma insieme alle amiche è diventata una delle "ragazze della panchina"".

Dall'Amministrazione Comunale di Cattolica arrivano gli auguri per questa coppia che celebra le "nozze di ferro". "Una coppia longeva, un matrimonio invincibile - commenta il Vicesindaco Nicoletta Olivieri - che in questa data celebra l'amore ma anche, la tenacia, la resistenza alle battaglie quotidiane. Un legame del genere è un vero e proprio record, non solo temporale, ma proprio come il ferro può fregiarsi dell'attributo dell'indistruttibilità. Possiamo considerare Amerigo e Palmina due veri e propri guerrieri d’amore, due eroi d’altri tempi. Spero che, superata questa fase emergenziale, possa presto omaggiarli per come meritano a nome di tutta l'Amministrazione Comunale di Cattolica".