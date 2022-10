L'Amerigo Vespucci arriva a Riccione, sarà un passaggio sobrio. Annullati i festeggiamenti

Sarà un passaggio sobrio, senza festeggiamenti e fanfare, quello della Nave scuola Amerigo Vespucci sotto le coste riccionesi. Nella giornata di martedì (11 ottobre) il grande veliero della Marina Militare si fermerà nella fonda davanti a piazzale Roma ma festeggiamenti e fuochi d’artificio sono annullati in segno di rispetto nei confronti di una città in lutto dopo il terribile incidente dello scorso venerdì (7 ottobre) lungo l’autostrada A4, a San Donà di Piave, in cui hanno perso la vita sette persone. Il comandante dell’Amerigo Vespucci, secondo le prime informazioni, dovrebbe scendere a terra per portare le condoglianze dei suoi uomini alla città. Poi l’Amerigo Vespucci ripartirà per raggiungere il porto di Ancona. L'evento era stato inserito nel calendario per onorare il Centenario della Città di Riccione.