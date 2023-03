Gli amici dello storico Embassy in lutto, la direttrice muore a 53 anni. "Lasci un vuoto incolmabile"

Sono in tanti, in queste ore di grande sconforto, che hanno voluto ricordare la figura dell’imprenditrice Maura Sambuchi, scomparsa a soli 53 anni dopo aver combattuto per molti mesi una brutta malattia. Originaria di Pesaro, Maura era molto conosciuta per aver ridato lustro alla storica discoteca Embassy, a Marina Centro. Ricopriva il ruolo di direttrice e grazie alle sue intuizioni il locale è tornato dopo il Covid ad avere un ruolo di primo piano in città. In passato aveva lavorato anche al Pineta di Milano Marittima e una parentesi come imprenditrice. Molti gli amici che la ricordano soprattutto per la sua determinazione, ma anche il sorriso e la voglia di scherzare.

Anche Zeinta Di Borg ha ricordato in queste ore la figura di Maura. “Le più sentite condoglianze alla famiglia della socia Maura Sambuchi in questo momento di dolore”. E sono tanti i bellissimi messaggi in suo ricordo. Così Giovanni sui social: “Appena sveglio mi è arrivata una notizia che faccio fatica a credere, ci eravamo sentiti qualche settimana fa, sempre di corsa e sempre sul pezzo. Lasci un vuoto incolmabile”. “L’anno scorso abbiamo organizzato insieme l’evento di Jeda – ricorda Mario Fucili -, sei stata semplicemente splendida”. E ancora tanti messaggi di vicinanza: “Ciao Maura, non ci posso credere. Vorrei aprire gli occhi e pensare di aver fatto un brutto sogno. Ti voglio ricordare con l’ultima foto che hai scattato tu di noi insieme”.