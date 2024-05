Il bel gesto degli Amici del Mulino Sapignoli, offerte di visitatori e autori in aiuto degli alluvionati

L'associazione culturale Amici del Mulino Sapignoli Aps si occupa dell'apertura straordinaria del Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana (ogni prima e terza domenica di ogni mese) organizzando visite guidate nelle sale espositive del museo dell'arte molitoria, nonché della realizzazione di diversi eventi culturali volti alla diffusione e alla conoscenza del museo. Oltre a questo, non meno importante, l'associazione da tempo è impegnata anche nel sociale, a cominciare dai contenuti degli eventi spesso tesi al sostegno delle donne, della disabilità e dell'integrazione, ma impegnati anche concretamente con la solidarietà.

Dopo il sostegno a una casa per ragazze madri a Rimini, ai giochi donati ai bambini terremotati in Abruzzo e all'Ospedale Infermi di Rimini negli scorsi anni, per il 2023 hanno voluto dare il loro contributo a quanti danneggiati dall'alluvione che la scorsa primavera ha pesantemente colpito la Romagna. "Sabato 18 maggio - spiegano dall'associazione - abbiamo quindi deciso di devolvere le offerte raccolte in questi mesi ad un'associazione culturale cesenate alla quale abbiamo consegnato 800 frutto euro delle offerte dei visitatori o di autori che hanno voluto donare i proventi delle loro presentazioni alla Compagnia teatrale Fuori Scena di Cesena con l'augurio che la loro attività culturale possa "tornare in scena" più forte di prima".