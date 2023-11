Un amico speciale per gli anziani, a Villa Salus inizia la Pet Therapy all'interno del Cra

Entusiasmo, partecipazione e divertimento hanno caratterizzato il nuovo progetto di Pet Therapy, inaugurato giovedì 9 novembre nei reparti della residenza per anziani di Villa Salus, a Viserbella di Rimini, e che vede presidente la dottoressa Irena Cecchi. La presidentel, che ha appoggiato con entusiasmo il progetto, precisa che si tratta di un’iniziativa sviluppata in un ciclo di dieci incontri, organizzata dagli animatori della struttura Simona Larghetti e Matteo Marzaloni.

L’iniziativa coinvolge a ogni incontro dagli otto ai tredici ospiti della residenza, i quali hanno l’opportunità di relazionarsi ed entrare in contatto con gli amici a quattro zampe, assistendo alle attività guidate dalla dottoressa Sara Balestra, educatrice cinofila, che coadiuva le attività in modalità assistita.

Il progetto nasce con l’obiettivo di stimolare il benessere psicofisico degli ospiti, favorirne il movimento degli arti ad esempio accarezzando gli animali, ma anche migliorare il legame sociale grazie a una partecipazione attiva e collettiva di un momento gioioso condiviso con altri residenti. Questo tipo di attività è positivo anche nel sollecitare la dimensione cognitiva perché può favorire la riflessione nell’ospite il quale può essere facilitato nel recuperare ricordi e sentire il desiderio di raccontarli, quindi condividendo emozioni, esperienze e sensazioni.

L’iniziativa legata alla Pet Therapy si inserisce all’interno di una progettazione più ampia e articolata che riguarderà anche l’attività teatrale, ma non solo, infatti Villa Salus sta riflettendo anche su un progetto che guarda alla relazione tra il mondo dell’infanzia e quello della terza età.

I residenti della struttura sono infatti una preziosa memoria storica che diventa una preziosa risorsa per i bambini, ad esempio attraverso il racconto di come erano i giochi nel passato, come si viveva, le tradizioni e la storia. Uno scambio tra generazioni per condividere, imparare e trasmettere conoscenze.