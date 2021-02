Amilcare Renzi a Salotto blu: "Alle imprese adesso servono stabilità politica e decisioni rapide".

Amilcare Renzi guida una associazione che in Emiliano- Romagna conta 44.000 imprese e più di 200.000 aspetti. Ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione che andrà in onda Giovedì alle 22,30, si è soffermato su diversi temi di attualità: " il dopo Covid - ha anticipato - ci vedrà impegnati in una nuova strategia di welfare territoriale per non vedere spegnere le luci nei borghi e nelle città. Le risorse europee vanno investite in progetti che la politica deve condividere con le imprese, non possiamo sprecare questa grande occasione". Il sistema fieristico regionale? "Va razionalizzato, l'intesa tra la Fiera di Rimini è la strada giusta". Nel corso della trasmissione Renzi si è anche rallegrato per la recente elezione del faentino Davide Servadei alla presidenza della Confartigianato regionale e del forlivese Luca Morigi alla vice presidenza.