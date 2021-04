Amministrative 2021, nasce Cattolica Coraggiosa

Si è costituita Cattolica Coraggiosa che, in vista delle amministrative 2021, vuole "declinare sul territorio l’esperienza di Emilia-Romagna Coraggiosa, presente alle scorse elezioni regionali del 2020". In una nota stampa il movimento politico spega di voler "rappresentare le ragioni del lavoro e dei diritti, la lotta alle diseguaglianze, la tutela dell’ambiente e delle differenze di genere e orientamento sessuale. Il momento che ci troviamo a vivere e? molto complesso e drammatico, stretti tra la crisi economica e l’emergenza sanitaria, che ha reso ancor piu? deboli, le fasce sociali gia? duramente colpite". Cattolica Coraggiosa "difende la scelta della sanita? pubblica, declinata in ambiti di prossimita? territoriale contro ogni privatizzazione dei servizi sanitari. Ci schieriamo convintamente in difesa dei lavoratori e dei loro diritti, in una citta? nella quale il turismo riveste un ruolo determinante dell’economia locale e il lavoro ha caratteristiche per lo piu? stagionali. Ci identifichiamo con quanti (partiti, movimenti, associazioni), fanno della difesa dell’ambiente un obiettivo primario: crediamo, infatti, che dalla transizione ecologica dovranno passare i nuovi processi produttivi e di welfare diffuso. Cattolica Coraggiosa mette al centro del proprio agire politico il ruolo della cultura e della scolarizzazione: disponiamo di un patrimonio di beni artistici e culturali che rappresentano non solo le fondamenta della nostra civilta? ma ci proiettano verso il futuro. Facciamo della difesa della giustizia e della legalita? la nostra via maestra, tracciata gia? nel passato, in un un lungo percorso contro la violenza di genere, il razzismo e la xenofobia. Non possiamo inoltre tacere i pericoli derivanti, in un momento di forte crisi economica e mancanza di liquidita?, dalle possibili infiltrazioni della criminalita?. Per tutte queste ragioni Cattolica Coraggiosa sostiene il progetto del centrosinistra cattolichino, i cui obiettivi e finalita?, sono stati espressi nella carta valoriale: un’alleanza ampia e plurale capace di offrire una rinnovata visione di citta?, con una sintesi di tutte le anime progressiste che la compongono. Non possiamo sottrarci a questo compito: siamo coraggiose e coraggiosi, come la nostra vice -presidente di Regione Elly Schlein".