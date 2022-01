Verucchio Domani: "L'amministrazione deve puntare ai fondi del Pnrr per il Parco Archeologico"

"Pur rivisto e da adeguare ai tempi il Parco Archeologico ha tutte le carte in regola per accedere a molti canali di finanziamento del Pnrr. Ci crediamo? Noi ci siamo". E' questa la posizione del gruppo consiliare Verucchio Domani, che lancia una sfida alla giunta comunale. Il gruppo chiede poi di lavorare per un maggiore dialogo con la cittadinanza: "Per ragionare di temi strategici e centrali nella vita della comunità Verucchiese, non abbiamo bisogno di essere invitati. E’ invece fondamentale, viste le difficoltà del momento ma anche le opportunità in essere, invitare il paese a una nuova stagione di condivisione e dibattito pubblico sul futuro".

In merito al tema della viabilità e a quanto approvato nell'ultimo consiglio comunale, insieme ai colleghi Paolo Masini e Roberto Baschetti, è stato sottoscritto un documento alla cui stesura Verucchio Domani ha direttamente collaborato, che rispecchia il programma elettorale della lista. "Nel merito sottolineiamo oltre ai contenuti - si addentra il gruppo Verucchio Domani -, l'importanza del metodo che certifica la volontà delle Istituzioni coinvolte di farsi carico responsabilmente di una criticità che stiamo trascinando da tempo e che invece oggi possiamo serenamente affrontare".

E in vista del prossime investimenti viene aggiunto: "Temi nuovi oppure vecchi, reclamano soluzioni. Imprese e attività commerciali in difficoltà evidente in particolare nel centro storico. E’ chiaro che servono investimenti pubblici per rilanciare. Mettiamo mano a qualche risorsa per dare una spinta e convincere le categorie produttive a non mollare? Noi ci siamo".