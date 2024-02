L'amore per gli animali unisce, il canile chiede aiuto per la lavatrice rotta: ne arrivano tre nuove

Durante gli scorsi giorni il Canile di Riccione aveva lanciato un appello. Una richiesta di aiuto. Ed è giunta una risposta da parte delle persone insperata. Al canile si era rotta la lavatrice per lavare le coperte utilizzate dagli amici a quattro zampe e dopo poche ore dalla richiesta di aiuto, in sostituzione del vecchio elettrodomestico sono arrivate ben tre lavatrici nuove di zecca. Un sostegno inaspettato che è stato molto apprezzato dagli amici del canile.

“Quando hai provato sulla tua pelle le emozioni che ti regalano gli animali con cui hai la fortuna di vivere, allora ecco che il desiderio di fare qualcosa per loro, di poterli accudire, di potersene prendere cura, ci porta a dare il meglio di noi. Questo è il motivo per cui quando chiediamo aiuto voi accorrete, questa è la spinta che ci porta a impegnarci al massimo. Ognuno aiuta come può, piccoli e grandi gesti che insieme sono una grande forza”, dicono dal canile.

E arrivano i ringraziamenti a chi si è interessato: “Grazie di cuore agli amici Sara e Lorenzo che da poco hanno perso il loro amato Zeus, con il quale hanno vissuto una vita piena d’amore e per il quale hanno fatto di tutto per farlo stare bene fino all’ultimo giorno. Dopo aver letto il nostro appello e averci chiamato per chiedere di aspettare a chiudere, sono corsi in negozio a comprare una lavatrice per i nostri ospiti. Siamo certi che per loro questo è stato un modo per poter dare un’altra carezza al tanto adorato Zeus”.

“Poi c’è Filippo, che qualche anno fa aveva adottato qui in canile la sua amatissima Kira. Filippo ci ha chiamato e ci ha detto “voglio fare qualcosa per loro. Sono felice di rinunciare a qualche cena al ristorante, perché poterli aiutare mi renderebbero felice. Si è presentato in canile insieme al tecnico installatore del negozio dove aveva appena fatto l’acquisto”.

“Grazie a Marco della scuderia del lago, che da persona che sa cosa significa prendersi cura degli animali, un’ora dopo l’annuncio ci ha chiamato e ci ha detto: “avete bisogno di una lavatrice? Bene, ci penso io. Domani mattina ve la porto”.