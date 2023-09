L'amore cura ogni ferita, matrimonio da favola: Gessica Notaro ha sposato Filippo Bologni

Un matrimonio da favola. Con oltre 500 invitati, di cui molti anche in arrivo da Rimini. Parenti e amici di vecchia data della sposa. Nella giornata di lunedì (18 settembre) Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono finalmente sposati, dopo la proposta di matrimonio che Filippo aveva fatto durante Fieracavalli, a Verona. Le nozze sono state organizzate nella bellissima location della Reggia di Venaria, uno dei luoghi più romantici del torinese, scelto in precedenza anche dall'ex miss Italia Cristina Chiabotto e Marco Roscio.

Diversi anche i vip presenti alla grande festa. A partire da Alena Seredova e il marito Alessandro Nasi, giunti per celebrare l'unione della coppia che si è innamorata nel 2019, a Fieracavalli, a Verona. Filippo Bologni, 29 anni, talento italiano e mondiale del salto a ostacoli con i cavalli e Gessica Notaro, 33 anni, la showgirl riminese che dopo essere stata aggredita nel 2017 dal suo ex con l’acido, che le sfregiò il volto è attualmente impegnata in prima linea per aiutare tante ragazze a reagire alle violenze subite, hanno avuto il classico colpo di fulmine, tanto che lei ha detto immediatamente sì alla proposta di nozze, nel 2022, sempre in occasione di Fieracavalli Verona.

Gessica Notaro, insieme al marito Filippo Bologni, ha chiesto agli invitati di non avere regali, ma piuttosto una donazione benefica a favore delle donne vittime di violenza.