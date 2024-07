Ampliamento della Scuola Elementare Lambruschini per ospitare tre sezioni della Scuola materna “Il Girasole”

Partiranno a giorni, dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta di questa settimana, i lavori per eseguire alcune modifiche interne necessarie a creare una nuova sezione materna nella Scuola Elementare Lambruschini, in via G. Ferrari, 6. Un’opera affidata alla Società Anthea, che si concluderà entro la riapertura della scuola. Si tratta di un intervento collegato a quello più ampio previsto nella Scuola dell’Infanzia “Il Girasole”, dove è prevista una riqualificazione che riguarda sia il miglioramento energetico che il miglioramento strutturale. Opere importanti, che hanno richiesto il trasferimento dei piccoli utenti per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi, nella Scuola Primaria “Lambruschini”, dove sono già presenti gli ambienti sufficienti per accogliere due sezioni della scuola dell’infanzia “Il Girasole”, che ora sono inutilizzate. La realizzazione di questa nuova sezione materna, nella scuola elementare di via Ferrari, eviterà di distribuire le tre sezioni del “Girasole” su più edifici scolastici.

Le lavorazioni previste alla “Lambruschini”, che nel dettaglio si riferiscono allo spostamento di porte, demolizione e ricostruzione di parete, realizzazione di nuovi bagni, posa di nuova pavimentazione, modifiche all’impianto elettrico e di illuminazione, si concluderanno entro l’inizio del prossimo anno scolastico, in tempo cioè per ospitare le tre sezioni della scuola materna “Il Girasole”. Questi interventi, che avranno una spesa complessiva di circa 44 mila euro, verranno affidati, “in house providing”, alla Società Anthea S.r.l., nell’ambito dell’esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio comunale definito dall’“Accordo quadro” e dal “Disciplinare Tecnico – Economico di Esecuzione”, che Anthea svolge dal 2010 per conto del Comune di Rimini.