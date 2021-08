I Servizi sociali del Comune di Santarcangelo hanno ampliato il servizio di consegna a domicilio dei pasti ad anziani e disabili non autosufficienti e privi di una rete familiare e amicale. “Grazie a un accordo con l’Asp Valloni-Valmarechia, alla preziosa collaborazione dei volontari di Team Bota/Ven èulta Santarcangelo e del Taxi amico gestito dall’associazione Beato Simone – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi – per la prima volta siamo in grado di estendere il servizio di consegna dei pasti a domicilio anche ai fine settimana e nella pausa estiva, rendendolo di fatto presente e attivo in qualsiasi periodo dell’anno”. Ammonta a 3.064 euro l’investimento dell’Amministrazione comunale per coprire i costi aggiuntivi (per un investimento totale di 10.792 euro): nel 2021 sono 7 i disabili e gli anziani che usufruiscono del servizio.