Anagrafe, dalla prossima settimana la riapertura della delegazione di Corso D’Augusto

A partire dal lunedì 18 ottobre riaprirà la delegazione anagrafica del Corso D’Augusto, che ritornerà a garantire i servizi di: certificati, autentiche di copia e firma, carte d’identità elettronica, ecc. Come per gli altri uffici d’anagrafe, a seguito delle misure per il contenimento del coronavirus - anche in questo caso, l’accesso al pubblico sarà consentito solo su appuntamento, lo sportello infatti sarà inserito nel pannello generale delle prenotazioni.

Sempre a partire da lunedì 18 ottobre, saranno ripristinati gli orari nella fascia oraria pomeridiana dei giorni di martedì e giovedì, sia nella sede di via Caduti di Marzabotto, che in quelle di Viserba, Miramare, e anche Corso D’Augusto.

Per richiedere un appuntamento negli uffici d’anagrafe si può fare una prenotazione online dalla pagina web al link prenotazioni.comune.rimini.it ; oppure telefonando (dalle ore 8 alle 13) ai numeri 0541 793921- 0541 793973 ; o comunque inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica : anagrafe@comune.rimini.it ; gli orari degli uffici sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16.

Ricordiamo che le certificazioni anagrafiche sono disponibili anche in alcune tabaccheria del territorio. L’innovativo servizio è partito dallo scorso luglio, da una convenzione siglata tra il Comune di Rimini e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai. Un progetto realizzato con la collaborazione di "Novares", società del gruppo FIT che sta coinvolgendo in via sperimentale 13 tabaccherie, dislocate nelle varie aree del territorio, a copertura dell’intero Comune (l’elenco dei servizi e delle tabaccherie abilita sono consultabili a questo link https://bit.ly/3ay8sRR ).

Come noto inoltre è attiva dal 2018 la piattaforma web per i servizi online rivolti agli Ordini professionali degli Avvocati di Rimini, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, per il rilascio dei certificati d’anagrafe e di stato civile. Un servizio importante che - a titolo gratuito e senza nessun onere a carico del Comune - consente a questi professionisti di entrare nella banca dati dell’anagrafe e gestire le certificazioni per conto dei propri clienti.