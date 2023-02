"ANC Valconca" compie 20 anni, festa per il 139° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile

Giornata di festa la scorsa domenica, 29 gennaio, per celebrare la ricorrenza dei 20 anni dalla fondazione del 139° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri "Valconca". La cerimonia ha previsto due momenti a San Giovanni in Marignano, dove il nucleo ha sede. Alle 11:00 si è tenuta la Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro Apostolo ed a seguire, alle 13:00, il pranzo presso il Centro Sociale di via Matteotti. Alla cerimonia hanno preso parte le Amministrazioni Comunali di San Giovanni in Marignano e Cattolica, rappresentate rispettivamente dall'Assessore alla Protezione civile Nicola Gabellini e dal consigliere Roberto Franca. Entrambi hanno ringraziato i volontari per il costante impegno e la presenza sul territorio, soprattutto negli ultimi anni segnati dalle difficoltà dell'emergenza sanitaria. Per non aver mai fatto mancare, inoltre, il loro apporto nelle varie iniziative e manifestazioni condivise con le Amministrazioni Comunali. Hanno presenziato all'appuntamento il delegato provinciale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Colonnello in congedo Nevio Monaco, il comandante della Tenenza dei Carabinieri Tenente, Vincenzo Sirico, e le delegazioni locali di Croce Rossa Italiana, Misericordie, Giacche Verdi e Gruppo Intercomunale Volontari della Protezione Civile della Valconca.