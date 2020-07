Anche a Rimini l'app anti-sprechi alimentari, come funziona la "magic box" dei prodotti ancora buoni

Anche a Rimini e territorio è attiva l'app contro gli sprechi alimentari “Too Good To Go”. L'app antispreco permette a ristoratori e commercianti di prodotti freschi di proporre ogni giorno le Magic Box, delle "bag" con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Presente in 14 Paesi d'Europa con oltre 20 milioni di utenti, più di 45mila negozi aderenti e 40 milioni di Magic Box vendute, “Too Good To Go” ha permesso ad oggi di evitare l'emissione di oltre 90 milioni di kg di CO2.

In Italia Too Good To Go in un anno ha conquistato oltre un milione di utenti e venduto più di 700mila Magic Box grazie agli oltre 4.000 negozi aderenti. Spiega Eugenio Sapora, responsabile per l'Italia di Too Good To Go: "Il nostro obiettivo non è soltanto limitare sprechi di cibo e risorse nel territorio, grazie all'impegno dei negozi aderenti, ma anche sensibilizzare gli utenti sull'importanza di un consumo consapevole, assicurando un notevole risparmio e riavvicinandoli agli esercizi commerciali di prossimità, in tutta sicurezza".

Con “Too Good To Go” gli esercenti possono inserire facilmente la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all'interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Lato utenti, per ordinare una Magic Box basta accedere alla app su smartphone e geolocalizzarsi per individuare i locali aderenti: per ritirarla non bisogna far altro che recarsi al negozio nella fascia oraria specificata - generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza. Inoltre, il pagamento della Magic Box avviene direttamente in app, garantendo il rispetto del distanziamento sociale ed evitando lo scambio di cartamoneta.

Tanti i locali della Riviera Romagnola che aderiscono all’iniziativa, come i Caffè Pascucci con la loro offerta sempre in evoluzione, dalla colazione in poi. Presenti su Too Good To Go a Rimini anche Terra e Sole, negozio di alimentazione biologica che punta sul prodotto fresco, insieme a Bio's Kitchen, ristorante che oltre ai piatti classici propone menù vegetariani e vegani. Per chi è alla ricerca di una varietà di prodotti alimentari tipici con cui improvvisare un pranzo veloce o un aperitivo c'è Poco di Buono - Bottega Diversamente Bio a Rimini, particolarmente attento ai piccoli produttori; per una pausa all'insegna della dolcezza, c'è invece il bar pasticceria Alter Ego. NaturaSì, la più importante catena di supermercati specializzata nella vendita di prodotti alimentari biologici e naturali, aderisce a Too Good To Go anche a Rimini e Riccione, dopo aver appoggiato il progetto antispreco in tante altre città italiane. L'app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.