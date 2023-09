Anche in Romagna si celebra la Giornata Mondiale della Fisioterapia

Come accade ormai dal 1996, l’8 settembre sarà la Giornata Mondiale della Fisioterapia: una occasione annuale promossa dalla Wcpt (la Federazione Internazionale di Fisioterapia) per sensibilizzare l’opinione pubblica al ruolo della Fisioterapia. In Italia, l’edizione 2023 ha un carattere ancor più significativo, visto che solo da pochi mesi i Fisioterapisti hanno un Ordine autonomo. Inoltre, su scala locale, per la prima volta esso è costituito riunendo le tre province della Romagna: oggi l’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna rappresenta circa 1250 professionisti.



E per la ricorrenza in arrivo, l’Ordine Romagnolo presieduto dal giovane fisioterapista riminese e docente universitario Valerio Barbari ha in programma una ricca serie di eventi di sensibilizzazione. In primo luogo, una serie di stimolanti videointerviste a personalità diverse (sportivi, professionisti, pazienti), che verranno divulgati nei prossimi giorni sui diversi canali web e social, e daranno conto dell’importanza della fosioterapia nei vari ambiti. Poi, l’Ordine romagnolo co-organizza con gli altri Ordini della nostra regione, venerdì prossimo, un convegno a Bologna dedicato all’importanza della fisioterapia.



Infine, in occasione dell’8 settembre, verrà lanciato un programma di tavole rotonde e incontri mensili che includeranno medici, medici specialisti a contatto con gli iscritti all’Ordine, allo scopo di far meglio conoscere fra loro i diversi professionisti sanitari, allo scopo di migliorare le prestazioni ai pazienti e di contrastare l’abusivismo. “L’8 settembre - sottolinea il presidente Barbari - per noi è davvero importante: è un’ulteriore occasione per celebrare la fisioterapia, le storie di battaglie e di speranza dei nostri pazienti, i loro successi e la loro fiducia. Questo giorno è un inno al nostro impegno per la salute di tutti: noi ci siamo”.