Cori, fanfare ed evento in viale Ceccarini. Anche Riccione si prepara a far festa con gli Alpini

La Riviera romagnola luogo di accoglienza ed incontro. Anche il Comune di Riccione ospiterà iniziative legate alla 93esima Adunata nazionale degli Alpini, la manifestazione che si terrà nella città di Rimini e nella Repubblica di San Marino dal 5 all’8 maggio. Al Corpo degli Alpini, che quest’anno celebra il 150° anniversario dalla nascita, l’amministrazione dà il suo benvenuto in nome di valori che uniscono gli Alpini quali amicizia, senso del dovere e solidarietà tra i popoli e per il costante impegno manifestato dalle penne nere in momenti cruciali della vita delle comunità. La città è infatti pronta ad ospitare i prestigiosi eventi che si svolgeranno venerdì 6 e sabato 7 maggio, patrocinati dalla giunta comunale.

Il 6 maggio è prevista alle 17,30 una esibizione della Fanfara di Prezzate ai Giardini dell’Alba, per proseguire alle 19 con una sfilata dai Giardini dell’Alba lungo viale Dante fino al ponte sul porto, poi individualmente fino al piazzale Ceccarini. Alle 20 seguirà una esibizione in Piazzale Ceccarini, alle 21 una sfilata in viale Dante, viale Ceccarini, piazzale Roma, Lungomare e piazzale Ceccarini.

Sabato 7 maggio doppio appuntamento in due chiese della città, zona mare e Riccione Paese. Due cori alpini si esibiranno alla Chiesa Parrocchiale di Gesu? Redentore alle ore 21 mentre alla Chiesa di San Martino saranno tre i cori alpini con inizio alle ore 21. Alle iniziative parteciperanno con accoglienza e aperitivi i Comitati Promoalba- Viale Dante, l’associazione Riccione Alba, il Consorzio d’area Viale Ceccarini,i Comitati di Riccione Paese e della Parrocchia di San Martino.

Il programma convenuto con l’organizzazione dell’evento sara? arricchito dall’esibizione di due ulteriori Fanfare degli Alpini che si sono rese promotrici delle seguenti iniziative: venerdi? 6 maggio sfilata della Fanfara di Palmanova da viale Gramsci a viale Ceccarini e viale Dante, ore 17.00. Sabato 7 maggio esibizione della Fanfara Sezione Montegrappa alla pista di pattinaggio dei Giardini Montanari alle 20.30 e alle 22.30.