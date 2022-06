Ancora un dramma in spiaggia: muore un anziano sul litorale di Rivabella

Nuovo decesso in spiaggia a Rimini. Questa volta il tragico episodio è avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 18, nei pressi del bagno "Amaracmand" in viale Toscanelli a Rivabella. L'ipotesi più accreditata è che la vittima, un uomo di 87 anni, abbia accusato un malore quando si trovava in acqua per poi accasciarsi ed annegare. Quando i soccorsi sono arrivati, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 con un'automedica e l'ambulanza e la Capitaneria di Porto per i rilievi di rito (FOTO DI REPERTORIO)