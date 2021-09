Ancora un incidente sul lavoro, grave un operaio portato al "Bufalini" con l'elisoccorso

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio di giovedì nella val Marecchia, intorno alle 14.45. Secondo le prime informazioni, l'addetto era intento a delle attività di costruzione del nuovo metanodotto quando è rimasto vittima di un incidente, da ricostruire ancora nella sua esattezza dalle forze dell'ordine.

Per soccorrerlo sul posto è intervenuto anche l'elicottero delle emergenze del 118, che è atterrato nell'area dell'infortunio, in località Molino di Sant'Antimo, in via Casteldelci, nel comune di Sant'Agata Feltria. Il ferito è stato quindi portato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro.