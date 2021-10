Ancora vandali al municipio di Cattolica: portici imbrattati con scritte

Ha fatto a malapena in tempo ad asciugarsi la vernice usata per coprire le scritte tracciate dai no vax sul municipio di Cattolica che, nuovamente, i vandali sono entrati in azione. Dopo l'attacco dei contrari al Green pass avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, il nuovo raid contro palazzo Mancini è andato in scena tra domenica e lunedì. A darne notizia, sui propri profili social, sono stati il vicesindaco Olivieri e il sindaco Gennari che, oltre a pubblicare le foto con le scritte tracciate con lo spray "x la verità", "venduti", "corrotti" e insulti vari, hanno stigmatizzato il gesto. La Olivieri ha citato Woody Allen: “La differenza di essere intelligente è che si può sempre fare l’imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile” aggiungendo "Due volte in 10 giorni è troppo. Cosa vi insegnano in famiglia ??? Il Municipio è la casa di tutti. Vergognatevi". Nella mattinata di lunedì il comune ha provveduto a cancellare le scritte mentre, allo stesso tempo, i carabinieri indagano per cercare di individuare gli autori che sembrerebbero essere diversi da quelli della volta precedente.