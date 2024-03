Andrea Amadei nuovo Presidente di Zeinta di Borg

La Primavera dell’Imprenditore, evento organizzato da Zeinta di Borg, svoltasi martedì 19 marzo al Centro Congressi SGR, ha visto la serata suddividersi in due momenti, la prima a cura di Zeinta di Borg, la seconda di Paolo Manocchi, formatore comportamentale a livello nazionale che ha presentato il suo format ‘Gli 8 valori che fanno volare’. Ha aperto Elena Borghi - Segretario generale dell’associazione e titolare dell’agenzia QGroup - presentando il nuovo Presidente Andrea Amadei, titolare della Pellicceria Amadei, che ha anche affermato l’importanza di Zeinta di Borg quale opportunità per condividere risorse ed esperienze per affrontare le sfide del mercato in modo più efficace e promuovere la crescita delle attività economiche. ‘È importante che ciascuno di noi contribuisca al successo dell'intera comunità imprenditoriale – ha dichiarato Amadei - condividendo le nostre esperienze, lavorando insieme per identificare opportunità di crescita. Guardo al futuro con ottimismo utilizzando le opportunità che Zenta di Borg e gli stessi soci promuovono all'interno dell'associazione con il B2B per costruire un futuro per le nostre imprese e per la nostra comunità. Zeinta di Borg è il volano per fare insieme grandi cose’. La vice Presidente Cristina Ottaviani, curatrice con la Borghi della serata, ha ringraziato tutti i presenti.

Presenti in sala anche l’Assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini Juri Magrini che ha ringraziato Zeinta di Borg e confermato l’impegno del Comune di affiancare l’associazione nell’accompagnare le aziende quotidianamente e l’Assessore Mattia Morolli che ha dichiarato: ‘Questa è una città che ha tanti eventi e pur avendo dei nervi da metropoli alla fine manteniamo il cuore di un grande borgo’.

Fra i sostenitori confermata la presenza di RivieraBanca che nella persona di Andrea Montanari responsabile Terzo Settore RivieraBanca comunica “Per il terzo anno consecutivo si conferma la partnership del nostro Istituto di Credito Cooperativo e l'associazione Zeinta di Borg, per una sinergia della promozione e dello sviluppo delle piccole e medie aziende locali, attraverso l'organizzazione di eventi culturali, formativi e ricreativi. Questa collaborazione va a rafforzare il legame di RivieraBanca con il territorio, le imprese e le persone”, riaffermando i valori di comunità mutualistica, socialità inclusiva e territorialità allargata”.

Tonino Bernabè, Presidente di Romagna Acque che affianca Zeinta di Borg dalla nascita, ha sottolineato: ‘L’identità della nostra rete commercianti è fatta dalle storie, dalle famiglie dalle persone che sono dietro le attività che sono un valore aggiunto e sono un riferimento per i cittadini, senza questa presenza non ci sarebbe il commercio che è il cuore della vita di questa città che risponde alle esigenze di prossimità dei cittadini che vivono nei diversi borghi’.

Poi Elena Borghi ha illustrato le iniziative che saranno messe in campo dall’associazione nei prossimi mesi, tra cui alcune conferme come ‘Un libro per the’, la rassegna culturale a supporto del contrasto alla ludopatia, i corsi di formazione gratuiti per i soci, le cene B2B e l’Oscar della Vetrina ma anche alcune novità dedicate alle imprese e alla loro crescita e alla loro visibilità come un premio alle insegne dei negozi e un premio per le Start Up dedicate al fondatore di Zeinta di Borg Arturo Pane, recentemente scomparso.

La seconda parte della serata è stata condotta da Paolo Manocchi, Life&Business Coach che ha letteralmente commosso e portato in alto la platea con il suo show ‘Gli 8 valori che fanno volare’, un format brillante, composto di frasi, osservazioni, riflessioni, pensieri, suoni e clip. Un flusso di sensazioni che stimolano alla riscoperta di leve motivazionali in grado di dare energia nella vita quotidiana. Con un pizzico di ironia Manocchi ha fornito diversi spunti di riflessione ai presenti guidandoli in un viaggio interiore, in un crescendo emotivo alla scoperta del loro patrimonio di valori, aiutandoli a fissarli nella memoria e stimolando la loro crescita personale e professionale.