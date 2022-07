Direttamente da "La prova del cuoco", al centro commerciale si potrà assaggiare il gelato all'azoto

La Notte Rosa è pronta ad infiammare non solo la Riviera ma anche Le Befane Shopping Centre di Rimini che sarà palcoscenico di un evento all'insegna del gusto, dello spettacolo e della creatività. Domenica (3 luglio) alle 18,30 infatti si terrà lo Show Cooking dello chef Andrea Mainardi, un momento freschissimo tutto dedicato al gelato.

Popolare protagonista di trasmissioni televisive di successo - come, per citarne alcune, La prova del cuoco, Ci pensa Mainardi, È sempre mezzogiorno - Mainardi incanterà gli occhi e il palato del pubblico de Le Befane con le sue dolci creazioni, concludendo la performance con la degustazione del suo celebre gelato all'azoto liquido. Naturalmente rosa, in omaggio all'evento più atteso dell'estate riminese.