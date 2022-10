Andrea Sangiorgi confermato alla presidenza dei Giovani Imprenditori di Confcooperative Romagna

Andrea Sangiorgi è stato confermato alla presidenza dei Giovani Imprenditori di Confcooperative Romagna. L’assemblea ha eletto anche il nuovo consiglio, composto da 12 cooperatori e cooperatrici che guideranno l’associazione nei prossimi anni: Filippo Borghesi (La Fraternità), Serena Mariani (Il Millepiedi), Elisa Zavoli (Fratelli è Possibile), Cristina Cucca (La Romagnola), Eugenio Urbinati (New Horizon), Mirca Renzetti (La Formica - nominata vicepresidente), Monica Montanari (Caviro), Riccardo Cappelli (BCC - Giovani Soci), Simone Righi (Confcooperative Romagna), Andrea Sangiorgi (Consorzio Solco Ravenna), Elisa Guarini (Progetto Crescita), Paolo Lombardi (Orogel - nominato vicepresidente). I Giovani Imprenditori di Confcooperative Romagna lavorano per la promozione del modello cooperativo tra le nuove generazioni, instaurando relazioni e sinergie con enti, scuole, e altre associazioni del territorio. Organizzano, inoltre, eventi e iniziative all’interno del sistema cooperativo di Confcooperative Romagna, per rafforzare le reti tra le cooperative che ne fanno parte e per stimolare l’Unione territoriale su temi come l’innovazione, l’intergenerazionalità, la sostenibilità e l’inclusione.