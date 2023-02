Anfiteatro romano, una sfida complessa. "Ok ai sondaggi archeologici, ma tuteliamo il Ceis"

Il futuro dell’anfiteatro romano è stato al centro di un lungo e articolato consiglio comunale tematico. Un tema complesso da affrontare, tra il sogno di riportare il monumento simbolo ad antico splendore e la presenza sopra a una parte dei resti del Ceis, il Centro educativo italo svizzero inaugurato nell’immediato Dopo Guerra, a partire dal 1946. Qualche giorno fa il consigliere Gioenzo Renzi, Fratelli d’Italia, aveva iniziato ad affrontare il tema di “valorizzare l’anfiteatro”. Un argomento che ciclicamente ha proposto nel corso della sua lunga militanza politica.

Sul tema intervengono dopo il consiglio comunale tutti i capogruppo di maggioranza. Con un documento condiviso. Secondo Matteo Petrucci (Capogruppo Partito Democratico), Marco Tonti (Capogruppo Rimini Coraggiosa), Andrea Bellucci (Capogruppo Lista Jamil), Luca Pasini (Capogruppo Rimini Futura): “L'intervento iniziale del sindaco Sadegholvaad indica una strada sostenibile e possibile: quella dell'evidenziazione degli elementi certi e scientifici per progettare il nuovo futuro del Ceis nel rapporto con la città. Questo è il lavoro su cui dovrà impegnarsi l'amministrazione comunale già da domani: l'annunciata intenzione di finanziare una campagna di sondaggi archeologici, i chiarimenti dei tecnici sulla situazione amministrativa e legale del tutto legittima in cui dal 1946 opera la scuola, la contestualizzazione di una pianificazione territoriale che prevede anche in quel quadrante urbano (area stazione) la potenzialità di realizzare un nuovo polo scolastico; ecco gli elementi portati dalla Giunta per far uscire il dibattito dalle secche di una strumentalità sostanzialmente sterile, cui da parecchi anni ormai ci vogliono trascinare le forze del centrodestra”.

E aggiungono: “Uscire dal clima da tifosi e ragionare di futuro, del Ceis e di Rimini, crediamo abbiano caratterizzato la posizione espressa dal sindaco e dalle assessore competenti, nella seduta consiliare di ieri. La minoranza è stata spiazzata e si è addirittura spaccata durante la votazione dei ben quattro - ripetiamo, non uno ma quattro - ordini del giorno che hanno presentato, con la Lega che non ha nemmeno votato a favore di una delle proposte del consigliere Spina, ed il consigliere Zilli e la consigliera Lisi a non partecipare alle votazioni. A dimostrazione che un argomento così complesso lo si deve approcciare non con l'intento di fare baruffa politica ma restando sul tema in oggetto”.