L'anfiteatro tra le sfide di Capitale della Cultura, nel dossier previsti i fondi per gli scavi archeologici

Tra le proposte c’è anche quella di valorizzare lo storico anfiteatro romano. E’ uno degli obiettivi che si pone il dossier di candidatura di Capitale della Cultura 2026 appena presentato dal Comune di Rimini al Ministero. La volontà è quella di investire 500 mila euro per “completare i monitoraggi archeologici e fare dell’anfiteatro una sede per ospitare appuntamenti di carattere culturale”. L’anfiteatro è un tema da lungo dibattuto, anche perché rimasto chiuso o anche poco pubblicizzato in chiave turistica. Di recente Marco Torri, presidente Confguide Rimini, aveva spiegato: “Riteniamo sia ora che questa ferita venga rimarginata definitivamente e che si restituisca ai riminesi e ai turisti un’area dal grande potenziale”. Lo aveva detto dopo la notizia del Comune di voler avviare la campagna di sondaggi. “Il potenziale è enorme, un richiamo turistico che ci porterebbe al pari delle più blasonate città come Ravenna e Urbino. Potremmo così garantire gite scolastiche da tutta Italia non solo per aprile e maggio come avviene per visitare la Domus del Chirurgo. Abbiamo la possibilità di creare il Parco Archeologico dell’anfiteatro di Ariminum, garantendo un vero percorso di visita alla Ariminum Romana per 12 mesi”.

Lo scorso febbraio il futuro dell’anfiteatro romano era stato al centro di un lungo e articolato consiglio comunale tematico. Un tema complesso da affrontare, tra il sogno di riportare il monumento simbolo ad antico splendore e la presenza sopra a una parte dei resti del Ceis, il Centro educativo italo svizzero inaugurato nell’immediato Dopo Guerra, a partire dal 1946. In quell’occasione il sindaco Sadegholvaad aveva detto “L’amministrazione comunale di Rimini è disponibile a finanziare e intraprendere, insieme agli enti deputati (a partire dalla Soprintendenza), una nuova serie di monitoraggi e campionamenti archeologici per verificare cosa davvero ci sia ‘sotto’. Perché se è vero che sappiamo bene cosa c’è sopra, sul ‘sotto’ la polemica pluridecennale oscilla tra il ‘nulla’ e il ‘tutto’”.