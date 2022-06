Angelini, prima settimana da sindaca: "Via il tappeto verde maleodorante. E ripristino stalli per disabili"

Ripristino di stalli gialli riservati ai parcheggi per i disabili. Verifica della pianta organica per valutare rinforzi alla Polizia locale. E via il tappeto verde della discordia da viale Ceccarini. In attesa di conoscere i nomi che andranno a comporre la giunta (si conta di ufficializzare la squadra nella giornata di venerdì), la neo sindaca di Riccione Daniela Angelini assume i primi provvedimenti all’interno della casa comunale. “Si tratta di decisioni che non hanno potere deliberativo, impellenti e non rinviabili, in giornate in cui sto alacremente lavorando consultandomi con i vari gruppi per annunciare la nascita della nuova giunta di Riccione”. Così parla a RiminiToday la neo sindaca di Riccione Daniela Angelini.

“Avevo a cuore il ripristino di alcuni stalli riservati alle persone disabili che erano stati cancellati, mi sono adoperata per sistemarli, intervento svolto subito nella giornata odierna (21 giugno, ndr)”. Dopodiché la Angelini ha incontrato i dirigenti comunali per fornire le prime risposte, ha già anche celebrato un primo matrimonio da prima cittadina, e richiesto al Comando dei vigili il punto sull’organico in dotazione. “Vogliamo attingere dalle graduatorie per avere dei rinforzi nel più breve tempo possibile – spiega la sindaca -, dovremo fornire il supporto necessario alle forze dell’ordine perché il tema sicurezza resta la priorità. Siamo in estate, la città triplica, come gli episodi. Devo però ringraziare le forze dell’ordine, perché negli ultimi due fine settimana hanno svolto interventi mirati e dato un’ottima copertura”.

Infine è sparito il tappeto verde della discordia da viale Ceccarini, a lungo tema di dibattito anche durante la campagna elettorale. “Era maleodorante e pericoloso – è schietta Angelini -, non si poteva più lasciare. Aveva avuto un senso quando era stato posizionato all’inizio ma non certo ora: appena conclusa l’estate effettueremo degli interventi per migliorare le cubettature, dopodiché con la mia squadra lavoreremo al progetto che prevederà una riqualificazione dell’intero viale”.

Sui nomi dei papabili assessori al momento la neo sindaca ancora non si sbilancia: “Circolano tanti nomi, come è normale in questo momento, ma si tratta di un vero e proprio toto-assessore. Sono ancora attualmente impegnata nella formazione della squadra, mi sto consultando con i vari gruppi per chiudere entro la fine di questa settimana”.