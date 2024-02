Pronto soccorso per gli amici a 4 zampe, un incontro per saperne di più

Cosa fare o non fare prima di andare dal veterinario, le basi del pronto soccorso o triage, le urgenze più frequenti dei nostri animali con un approfondimento sull’emoteca veterinaria adriatica e sulla possibilità di donare il sangue da parte dei nostri animali.

Questi i temi al centro del secondo incontro del ciclo dedicato agli amici a 4 zampe “Lo sapevi Pet?” che si terrà sabato 17 febbraio, alle ore 10, a Palazzo del Turismo (in via Mancini 24). Si parlerà invece di “Pronto soccorso” con la dottoressa Valentina Pianini, esperta in pronto soccorso veterinario e collaboratrice di Eva Emoteca veterinaria adriatica.

“Gli animali domestici – commenta l’assessora per i diritti degli animali Claudia Gabellini - sono nostri compagni di vita, fanno parte delle nostre famiglie, ma non tutti sono a conoscenza delle leggi che regolano la detenzione di un cane o un gatto, di come ci si deve comportare in caso si trovino animali randagi o, ancora, cosa bisogna fare per la loro salute e per il loro benessere fisico e alimentare. Per avere quindi proprietari e cittadini responsabili e garantire così una convivenza civile all’interno della comunità, abbiamo dato vita a una campagna informativa aperta a tutta la cittadinanza con un ciclo di tre incontri con esperti e medici veterinari. È la prima volta che qui a Cattolica si accendono i riflettori sul tema del rapporto con i nostri amici a 4 zampe e gli inevitabili risvolti pubblici, giuridici ed etici. Ringrazio di cuore chi ha reso possibile questo ciclo di incontri e messo a disposizione di tutti la propria esperienza, competenza e professionalità come i nostri relatori, l’Enpa, le Guardie Zoofili ed Ecic”.