In arrivo un'enorme dog-area di 1.500 metri quadrati. Ecco la novità dedicata agli amici a 4 zampe

Al via nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione di una nuova area di sgambamento per cani, che Anthea realizzerà nella zona di via Bidente, nell’area verde fra il parcheggio della “Casa del volley” e il tracciato dell’Ausa, che di recente è stato riqualificato per tutta la lunghezza del percorso del torrente. Questa 14^ area si sgambamento sarà di oltre 1.500 metri quadrati con una separazione delle zone a ingressi divisi, destinate ai cani di grandi dimensioni e di piccola taglia, dotate entrambe di tutte le opere e servizi connessi, come panchine, fontanelle, cestini porta rifiuti. Si tratta di un'area, dedicata esclusivamente agli amici a 4 zampe - prevista da una legge regionale - come porzione di un parco, recintata e sicura, dove il cane viene lasciato libero di giocare, muoversi e correre senza alcuna restrizione di guinzaglio o museruola. Una necessità fondamentale sia per chi vive in città ed ha un cane, ma anche per chi non lo ha e vive gli spazi del verde pubblico cittadino.

Questa nuova zona di sgambamento, fruibile dai residenti del quartiere Primo maggio, si aggiunge alle 13 già esistenti e funzionanti nella città, adeguatamente dimensionate e presenti in maniera capillare su tutto il territorio comunale, specialmente nelle zone a più alta densità abitativa. Un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza come dimostrano le numerose richieste che pervengono da tutti i quartieri, per il quale sono previste nei prossimi mesi alcuni interventi di manutenzione straordinaria per quelle aree realizzate già da diversi anni e molto utilizzate dai cittadini.