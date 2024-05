Con Anna Tatangelo e Zero Assoluto torna "Romagna wow", gli influencer pronti a sbarcare in Romagna

Anche quest'estate, la Romagna diventerà la casa di youtuber, tiktoker, content creator, e influencer. Veri e propri beniamini delle nuove generazioni, pronti a mettersi in gioco e a raccontare, attraverso lo schermo di uno smartphone, in modo rapido e diretto, i lati meno conosciuti e più divertenti della Riviera romagnola, raggiungendo un pubblico potenziale costituito da milioni di follower.

Torna, infatti, #romagnawow, la rassegna di intrattenimento e di promozione turistica dedicata alle nuove generazioni e alle rispettive famiglie, promossa e organizzata da Andrea Prada in collaborazione con Visit Romagna e i Comuni coinvolti.

La Romagna si candida in questo modo a diventare meta di riferimento per gli appartenenti alla Generazione Z (quella dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012) e alla cosiddetta Generazione Alpha, la prima interamente nata nel nuovo millennio. Il tutto attraverso un ricco palinsesto di appuntamenti, eventi diffusi, live show, meet&greet, talk show, firma copie e concerti, da giugno ad agosto, che coinvolgerà complessivamente sei diversi Comuni romagnoli: San Mauro Mare (9 e 30 giugno), Cattolica (13 e 14 giugno), Bagno di Romagna (21 e 22 giugno), Bellaria - Igea Marina (26, 27, 28 luglio), Rimini (2 e 3 agosto) e Cesenatico (8 agosto).

In arrivo grandi ospiti e astri nascenti dei social media, tra cui diEffe Bros, Space Family, Camilla De Pandis, affiancati da alcuni 'big' della musica come Cricca, Anna Tatangelo, Zero Assoluto e Le Vibrazioni. Ritorna poi anche quest’anno il Webboh Fest, il festival itinerante di Webboh, la principale community Gen-Z in Italia con oltre 2,5 milioni di follower.

Nel cuore della Romagna, per tutta l'estate, prenderà così vita una grande community itinerante, composta da milioni di persone collegate simultaneamente per condividere una vacanza da sogno nei sei Comuni. Le edizioni precedenti dell’iniziativa hanno avuto tanto successo, coinvolgendo migliaia di giovani e le loro famiglie. Grazie ai social media e alla loro grande visibilità online, le star di #romagnawow hanno la capacità di raggiungere milioni di seguaci in modo rapido e diretto. Questo offre un'opportunità unica per promuovere la Romagna in modo capillare tra un pubblico specifico, attirando l'attenzione dei giovani e delle loro famiglie.

"Il progetto - spiega il direttore artistico e produttore, Andrea Prada - ha come centralità l’intenzione di consolidare la reputazione della Romagna come destinazione turistica di prima classe per le nuove generazioni e le loro famiglie. Partiamo proprio dal presupposto che l’intera famiglia possa divertirsi negli appuntamenti di #romagnawow. L’efficace comunicazione realizzata in questi anni dai digital creator e dagli artisti coinvolti ne ha determinato il successo”.

Tra gli appuntamenti già confermati, c’è quello del 9 giugno a San Mauro Mare, con Rimoldigno e Papà Rimo; il 13 giugno a Cattolica sarà la volta del live show dei diEFFE BROS, mentre il 14 giugno nella Regina arriverà la Space Family.

Il 22 giugno, a Bagno di Romagna, spazio ad Aaron e Federica Carta. Gianluca Gotto sarà il protagonista del talk show in programma il 28 luglio a Bellaria – Igea Maria. Grande festa a Rimini il 2 agosto con il BET Party che avrà tra i suoi ospiti Camilla De Pandis, Jpata, Alberto Tozzi. Il giorno seguente, il 3 agosto, il divertimento continua con il Webboh Fest, la più grande festa della Gen Z.

Da non perdere, l’8 agosto a Cesenatico, il live show con Cricca, Anna Tatangelo, Zero Assoluto e Le Vibrazioni. Altri appuntamenti e altri ospiti saranno svelati nei prossimi giorni.